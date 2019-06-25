Апеляційна скарга від ЦВК щодо реєстрації Онищенка ще не надійшла до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. До Шостого апеляційного суду ще не надійшла апеляційна скарга від ЦВК щодо скасування постанови про відмову в реєстрації кандидата у народні депутати України Олександра Онищенка. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі Шостого апеляційного адміністративного суду.
"До (Шостого апеляційного суду – ред.) ще не надходила апеляційна скарга від Центральної виборчої комісії (про скасування постанови про відмову в реєстрації кандидата в народні депутати України Онищенка –ред.)", - сказали в прес-службі.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія подала апеляційну скаргу на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду щодо скасування постанови про відмову в реєстрації кандидата у народні депутати України Олександра Онищенка.
Як повідомляв УНН, 15 червня Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидата у народні депутати Онищенка оскільки, зокрема, ним “не дотримано вимоги Конституції України та виборчого закону щодо проживання в Україні протягом останніх пʼяти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України”.