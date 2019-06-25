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Апелляционная жалоба от ЦИК о регистрации Онищенко еще не поступила в суд

Киев • УНН

 • 15790 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В Шестой апелляционный суд еще не поступила апелляционная жалоба от ЦИК об отмене постановления об отказе в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Александра Онищенко. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе Шестого апелляционного административного суда.

Апелляционная жалоба от ЦИК о регистрации Онищенко еще не поступила в суд

"В (Шестой апелляционный суда - ред.) еще не поступала апелляционная жалоба от Центральной избирательной комиссии (об отмене постановления об отказе в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Онищенко-ред.)", - сказали в пресс-службе.

Напомним, Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного административного суда об отмене постановления об отказе в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Александра Онищенко.

Как сообщал УНН, 15 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Онищенко поскольку, в частности, им "не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины".

Украинские Национальные Новости

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