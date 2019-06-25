Апелляционная жалоба от ЦИК о регистрации Онищенко еще не поступила в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В Шестой апелляционный суд еще не поступила апелляционная жалоба от ЦИК об отмене постановления об отказе в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Александра Онищенко. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе Шестого апелляционного административного суда.
"В (Шестой апелляционный суда - ред.) еще не поступала апелляционная жалоба от Центральной избирательной комиссии (об отмене постановления об отказе в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Онищенко-ред.)", - сказали в пресс-службе.
Напомним, Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного административного суда об отмене постановления об отказе в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Александра Онищенко.
Как сообщал УНН, 15 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Онищенко поскольку, в частности, им "не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины".