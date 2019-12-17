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Апеляційна палата залишила під арештом "праву руку" Труби

Апеляційна палата залишила під арештом "праву руку" Труби

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Апеляційна палата залишила без змін запобіжний захід колишньому службовцю ГПУ, "правій руці" директора ДБР Романа Труби Ігорю Щербині у вигляді "тримання під вартою". Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.

"За результатами розгляду, суд залишив без змін ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд арештував колишнього службовця ГПУ, "праву руку" директора ДБР Романа Труби Ігоря Щербину з альтернативою внесення застави у розмірі понад 2 млн грн.

Також повідомлялося, Ігорю Щербині, який за 150 тис. доларів "обіцяв" закрити справу проти столичного забудовника, повідомлено про підозру. Раніше посадовця було затримано у Києві.

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