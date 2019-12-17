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Апелляционная палата оставила под арестом "правую руку" Трубы

Апелляционная палата оставила под арестом "правую руку" Трубы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Апелляционная палата оставила без изменений меру пресечения бывшему служащему ГПУ, "правой руке" директора ГБР Романа Трубы Игорю Щербине в виде "содержания под стражей". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"По результатам рассмотрения, суд оставил без изменений постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего служащего ГПУ, "правую руку" директора ГБР Романа Трубы Игоря Щербину с альтернативой внесения залога в размере более 2 млн грн.

Также сообщалось, Игорь Щербина, который за 150 тыс. долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика, сообщено о подозрении. Ранее чиновник был задержан в Киеве.

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