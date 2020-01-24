Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою фігурантів справи щодо розтрати коштів "Схід ГЗК"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою двох фігурантів у справі щодо розтрати коштів Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" на загальну суму 25 447 120,09 гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.
Так, колегією суддів розглядалися апеляційні скарги сторін захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 13 грудня 2019 року, якою до підозрюваного, колишнього директора ТОВ "Торговий дім "Еко-Сервіс", за його відсутності обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою та ухвалу ВАКС від 24 грудня 2019 року, якою до підозрюваного, колишнього заступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП "СхідГЗК", за його відсутності обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
"За результатами судового розгляду апеляційних скарг сторін захисту суд відмовив у їх задоволенні в обох випадках", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру у розтраті 25,4 млн грн державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" колишньому заступнику генерального директора із забезпечення виробництва ДП "СхідГЗК" та директору ТОВ "Торговий дім "Еко-Сервіс".
Як повідомлялося в УНН, Національне антикорупційне бюро України довело у суді незаконність придбання державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" сірки за завищеною ціною.