Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей фигурантов дела о растрате средств "Восток ГОК"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей двух фигурантов по делу о растрате средств Государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" на общую сумму 25 447 120,09 гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
Так, коллегией судей рассматривались апелляционные жалобы сторон защиты на решение следственного судьи ВАКС от 13 декабря 2019 года, которой к подозреваемому, бывшему директору ООО "Торговый дом "Эко-Сервис", при его отсутствии избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и определение ВАКС от 24 декабря 2019 года, которой к подозреваемому, бывшему заместителю генерального директора по обеспечению производства ГП "ВостГОК", при его отсутствии избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"По результатам судебного рассмотрения апелляционных жалоб сторон защиты суд отказал в их удовлетворении в обоих случаях", - говорится в сообщении.
Напомним, правоохранители сообщили о подозрении в растрате 25,4 млн грн государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" бывшему заместителю генерального директора по обеспечению производства ГП "ВостГОК" и директору ООО "Торговый дом "Эко-Сервис".
Как сообщалось в УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины доказало в суде незаконность приобретения государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" серы по завышенной цене.