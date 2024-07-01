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Апеляційний суд скасував право УПЦ (МП) користуватися в Тернополі землею, де розміщений собор

Київ • УНН

 • 22694 перегляди

Апеляційний суд скасував право користування земельною ділянкою за Тернопільською єпархією УПЦ (МП), на якій розташований Кафедральний собор, скасувавши попереднє рішення суду, яке повернуло землю УПЦ (МП).

Апеляційний суд скасував право УПЦ (МП) користуватися в Тернополі землею, де розміщений собор

Апеляційний суд скасував право постійного користування єпархії УПЦ МП земельною ділянкою в Тернополі, де розміщений Кафедральний собор Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Про це пише УНН з посиланням на ухвалу суду.

Деталі 

Згідно з документом Західний апеляційний господарський суд скасував рішення постанову Тернопільського господарського суду від 22 грудня 2023 року, якою УПЦ МП повернули в користування земельну ділянку.

"У задоволенні позову управління Тернопільської єпархії Української православної церкви до Тернопільської міської ради про визнання недійсним рішення позачергової двадцять четвертої сесії Тернопільської міської ради №8/п24/02 від 17.04.2023 "Про припинення Управлінню Тернопільської єпархії Української Православної церкви права постійного користування земельною ділянкою за адресою вул. Євгена Коновальця, 1" відмовити повністю

 – йдеться у постанові суду.

Також судді прийняли рішення стягнути з управління Тернопільської єпархії Української православної церкви на користь Тернопільської міської ради судовий збір в розмірі 4 542 грн.

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Доповнення

Судова тяганина розпочалась з рішення Тернопільської міськради. Торік у квітні вона заборонила священнослужителям Тернопільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату користуватися цією земельною ділянкою.

А втім, єпархія УПЦ МП з рішенням міськради не погодилася і подала судовий позов до Господарського суду Тернопільської області щодо скасування заборони на користування землею.

У грудні 2023 року суддя Господарського суду Тернопільщини Надія Андрусик відновила дозвіл московському патріархату користуватися землею під церквою в Тернополі.

Своєю чергою міськрада подала апеляцію. Її розглянув Західний апеляційний господарський суд. власне він і скасував постанову Тернопільського господарського суду від 22 грудня 2023 року.

Нагадаємо

У Чернігові музейникам довелось відновлювати Спасо-Преображенський собор XI століття, яким до 2023 року користувалася Українська православна церква московського патріархату.

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