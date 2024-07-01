Апелляционный суд отменил право постоянного пользования епархии УПЦ МП земельным участком в Тернополе, где размещен Кафедральный собор Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Об этом пишет УНН со ссылкой на постановление суда.

Детали

Согласно документу Западный апелляционный хозяйственный суд отменил решение постановление Тернопольского хозяйственного суда от 22 декабря 2023 года, которым УПЦ МП вернули в пользование земельный участок.

"В удовлетворении иска управления Тернопольской епархии Украинской православной церкви к Тернопольскому городскому совету о признании недействительным решения внеочередной двадцать четвертой сессии Тернопольского городского совета №8/п24/02 от 17.04.2023 "О прекращении Управлению Тернопольской епархии Украинской Православной церкви права постоянного пользования земельным участком по адресу ул. Евгения Коновальца, 1" отказать полностью - говорится в постановлении суда.

Также судьи приняли решение взыскать с управления Тернопольской епархии Украинской православной церкви в пользу Тернопольского городского совета судебный сбор в размере 4 542 грн.

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Дополнение

Судебная тяжба началась с решения Тернопольского горсовета. В апреле прошлого года он запретил священнослужителям Тернопольской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата пользоваться этим земельным участком.

Впрочем, епархия УПЦ МП с решением горсовета не согласилась и подала судебный иск в Хозяйственный суд Тернопольской области об отмене запрета на пользование землей.

В декабре 2023 года судья Хозяйственного суда Тернопольщины Надежда Андрусик возобновила разрешение московскому патриархату пользоваться землей под церковью в Тернополе.

В свою очередь горсовет подал апелляцию. Ее рассмотрел Западный апелляционный хозяйственный суд. собственно он и отменил постановление Тернопольского хозяйственного суда от 22 декабря 2023 года.

Напомним

В Чернигове музейщикам пришлось восстанавливать Спасо-Преображенский собор XI века, которым до 2023 года пользовалась Украинская православная церковь московского патриархата.

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