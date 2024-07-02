Апарат РНБО має зайнятися питанням введення санкцій щодо наближеного до путіна росіянина Іпатова, чия компанія працює на "Олімпексі" - нардеп
Київ • УНН
Апарат РНБО має зайнятися питанням введення санкцій щодо наближеного до путіна росіянина Іпатова, чия компанія працює на "Олімпексі", вважає нардеп.
Апарат Ради національної безпеки і оборони України має зайнятися питанням введення санкцій щодо наближеного до володимира путіна росіянина Михайла Іпатова, чия компанія продовжує працювати на зерновому терміналі "Олімпекс". Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат Михайло Цимбалюк.
Раніше УНН повідомляв, що Omega Terminal S.A. Іпатова служить основним прикриттям для її керівника - громадянина рф Іпатова, що дає йому змогу спокійно працювати в Україні. Згідно з відкритими даними, швейцарська компанія Іпатова є засновником однойменної української компанії "Омега Термінал-Україна". Примітно, що ця компанія росіянина працює з компанією "Аттолло Гранум", через яку одеські бізнесмени Гроза і Науменко спробували зберегти контроль над зерновим терміналом "Олімпекс". "Аттолло Гранум" також фігурує в кількох кримінальних провадженнях за фактами ухилення від сплати податків, а також, з великою ймовірністю, активно співпрацює з підсанкційним контрабандистом Вадимом Альперіним. Іпатов також керує ще однією швейцарською компанією Грози та Науменка - GNT Europe SA. Ця компанія не просто входить до агрохолдингу GNT Group Грози та Науменка, вона володіє в Україні частками в низці компаній, які продовжують працювати і після широкомасштабного вторгнення росії. Ба більше, деякі навіть підозрюються в "сірому" експорті зернових.
"Звичайно, якщо є така інформація (про те, що компанія Іпатова продовжує працювати в Україні - ред.), то тут має реагувати РНБО, апарат якої має доступ до всіх баз даних правоохоронних органів та інших наявних, і відслідковувати таку інформацію, й однозначно запроваджувати санкції", - зазначив Цимбалюк.
Депутат нагадав, що саме РНБО має повноваження ухвалювати рішення про запровадження санкцій. "Там працюють люди з досвідом, і вони мають відстежувати такі речі. Іноді це відбувається за поданням правоохоронних органів, інших спецслужб, а іноді - це робота апарату", - уточнив Цимбалюк.
Водночас, за його словами, уже давно не було публічної інформації про те, коли засідатиме РНБО і розглядатиме питання запровадження санкцій. "Я думаю, що вони напрацьовують не тільки це прізвище (Іпатова - ред.), а й багато інших, які якимось чином можуть працювати на території України, що після 2 років широкомасштабної війни взагалі неприпустимо. Думаю, що найближчим часом ми побачимо результати щодо таких прізвищ", - зазначив Цимбалюк.