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Апарат РНБО має зайнятися питанням введення санкцій щодо наближеного до путіна росіянина Іпатова, чия компанія працює на "Олімпексі" - нардеп

Київ • УНН

 • 38181 перегляди

Апарат РНБО має зайнятися питанням введення санкцій щодо наближеного до путіна росіянина Іпатова, чия компанія працює на "Олімпексі", вважає нардеп.

Апарат РНБО має зайнятися питанням введення санкцій щодо наближеного до путіна росіянина Іпатова, чия компанія працює на "Олімпексі" - нардеп

Апарат Ради національної безпеки і оборони України має зайнятися питанням введення санкцій щодо наближеного до володимира путіна росіянина Михайла Іпатова, чия компанія продовжує працювати на зерновому терміналі "Олімпекс". Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат Михайло Цимбалюк.

Раніше УНН повідомляв, що Omega Terminal S.A. Іпатова служить основним прикриттям для її керівника - громадянина рф Іпатова, що дає йому змогу спокійно працювати в Україні. Згідно з відкритими даними, швейцарська компанія Іпатова є засновником однойменної української компанії "Омега Термінал-Україна". Примітно, що ця компанія росіянина працює з компанією "Аттолло Гранум", через яку одеські бізнесмени Гроза і Науменко спробували зберегти контроль над зерновим терміналом "Олімпекс". "Аттолло Гранум" також фігурує в кількох кримінальних провадженнях за фактами ухилення від сплати податків, а також, з великою ймовірністю, активно співпрацює з підсанкційним контрабандистом Вадимом Альперіним. Іпатов також керує ще однією швейцарською компанією Грози та Науменка - GNT Europe SA. Ця компанія не просто входить до агрохолдингу GNT Group Грози та Науменка, вона володіє в Україні частками в низці компаній, які продовжують працювати і після широкомасштабного вторгнення росії. Ба більше, деякі навіть підозрюються в "сірому" експорті зернових.

"Звичайно, якщо є така інформація (про те, що компанія Іпатова продовжує працювати в Україні - ред.), то тут має реагувати РНБО, апарат якої має доступ до всіх баз даних правоохоронних органів та інших наявних, і відслідковувати таку інформацію, й однозначно запроваджувати санкції", - зазначив Цимбалюк.

Депутат нагадав, що саме РНБО має повноваження ухвалювати рішення про запровадження санкцій. "Там працюють люди з досвідом, і вони мають відстежувати такі речі. Іноді це відбувається за поданням правоохоронних органів, інших спецслужб, а іноді - це робота апарату", - уточнив Цимбалюк.

Водночас, за його словами, уже давно не було публічної інформації про те, коли засідатиме РНБО і розглядатиме питання запровадження санкцій. "Я думаю, що вони напрацьовують не тільки це прізвище (Іпатова - ред.), а й багато інших, які якимось чином можуть працювати на території України, що після 2 років широкомасштабної війни взагалі неприпустимо. Думаю, що найближчим часом ми побачимо результати щодо таких прізвищ", - зазначив Цимбалюк.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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