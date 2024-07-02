Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к владимиру путину россиянина Михаила Ипатова, чья компания продолжает работать на зерновом терминале "Олимпекс". Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат Михаил Цымбалюк.

Ранее УНН сообщал, что Omega Terminal S.A. Ипатова служит основным прикрытием для ее руководителя – гражданина рф Ипатова, позволяющим ему спокойно работать в Украине. Согласно открытым данным, швейцарская компания Ипатова является учредителем одноименной украинской компании "Омега Терминал-Украина". Примечательно, что эта компания россиянина работает с компанией "Аттолло Гранум", через которую одесские бизнесмены Гроза и Науменко попытались сохранить контроль над зерновым терминалом "Олимпекс". "Аттолло Гранум" также фигурирует в нескольких уголовных производствах по фактам уклонения от уплаты налогов, а также с большой вероятностью активно сотрудничает с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным. Ипатов также руководит еще одной швейцарской компанией Грозы и Науменко - GNT Europe SA. Эта компания не просто входит в агрохолдинг GNT Group Грозы и Науменко, она владеет в Украине долями в ряде компаний, которые продолжают работать и после широкомасштабного вторжения россии. Более того, некоторые даже подозреваются в "сером" экспорте зерновых.

"Конечно, если есть такая информация (о том, что компания Ипатова продолжает работать в Украине – ред), то здесь должен реагировать СНБО, аппарат которого имеет доступ ко всем базам данных правоохранительных органов и другим имеющимся, и отслеживать такую ​​информацию, и однозначно вводить санкции", - отметил Цымбалюк.

Депутат напомнил, что именно СНБО имеет полномочия принимать решение о введении санкций. "Там работают люди с опытом, и они должны отслеживать такие вещи. Иногда это происходит по представлению правоохранительных органов, других спецслужб, а иногда - это работа аппарата", - уточнил Цымбалюк.

В то же время, по его словам, уже давно не было публичной информации о том, когда будет заседать СНБО и рассматривать вопрос введения санкций. "Я думаю, что они нарабатывают не только эту фамилию (Ипатова – ред.), но и многие другие, которые каким-то образом могут работать на территории Украины, что после 2 лет широкомасштабной войны вообще недопустимо. Думаю, что в ближайшее время мы увидим результаты по таким фамилиям", - отметил Цымбалюк.