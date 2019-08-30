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"Антонов" наполягає на перейменуванні російської модифікації "Руслана"

"Антонов" наполягає на перейменуванні російської модифікації "Руслана"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Державне підприємство “Антонов” не братиме участі і не буде нести відповідальність за безпеку російської модифікації літака Ан-124-100 “Руслан”. Відповідно, літак повинен отримати нове позначення без використання марки “АН”. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу ДП “Антонов”.

“Конструкторське бюро „Іллюшин“ веде розробку глибоко модернізованого надважкого військово-транспортного літака на базі Ан-124-100 „Руслан“, якому планується дати позначення Ан-124-100М”, — йдеться в повідомленні.
Розробником цього повітряного судна, відповідно до міжнародних правил, є ДП “Антонов” — утримувач сертифікату типу на Ан-124-100 “Руслан”, — йдеться в повідомленні.

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“Фахівці ДП „Антонов“ не заперечують технічної можливості глибокої модернізації транспортного літака Ан-124-100 „Руслан“. Проте підбір і установка нового сучасного обладнання силами КБ „Іллюшин“ приведе до значної зміни льотно-технічних характеристик літака в порівнянні з базовою моделлю. Таким чином, в історії сучасного авіабудування з’явиться новий літальний апарат. Відповідно, він повинен отримати нове позначення без використання марки „АН“, оскільки ДП „Антонов“ не бере участі в його розробці і не буде нести відповідальність за його безпеку”, — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, літаки типу Ан-124-100 “Руслан” авіатранспортного підрозділу ДП “Антонов”, відомого як “Авіалінії Антонова”, беруть участь в реалізації програми щодо запобігання витоку нафти в океан.

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