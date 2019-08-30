"Антонов" настаивает на переименовании российской модификации "Руслана"

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111897 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122596 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114128 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120107 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125318 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150883 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150492 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140690 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195054 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116849 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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"Антонов" настаивает на переименовании российской модификации "Руслана"

"Антонов" настаивает на переименовании российской модификации "Руслана"

Киев  •  УНН

 • 18750 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Государственное предприятие "Антонов" не будет участвовать и не будет нести ответственность за безопасность российской модификации самолета Ан-124-100 "Руслан". Соответственно, самолет должен получить новое обозначение без использования марки "АН". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГП "Антонов".

"Конструкторское бюро "Ильюшин" ведет разработку глубоко модернизированного супертяжелого военно-транспортного самолета на базе Ан-124-100 "Руслан", которому планируется дать обозначение Ан-124-100М", - говорится в сообщении.
Разработчиком этого воздушного судна, в соответствии с международными правилами, является ГП "Антонов" - держатель сертификата типа на Ан-124-100 "Руслан", - говорится в сообщении.

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"Специалисты ГП "Антонов" не отрицают технической возможности глубокой модернизации транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". Однако подбор и установка нового современного оборудования силами КБ "Ильюшин" приведет к значительному изменению летно-технических характеристик самолета по сравнению с базовой моделью. Таким образом, в истории современного авиастроения появится новый летательный аппарат. Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки "АН", поскольку ГП "Антонов" не участвует в его разработке и не будет нести ответственность за его безопасность", - говорится в сообщении.

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Напомним, самолеты типа Ан-124-100 "Руслан" авиатранспортного подразделения ГП "Антонов", известного как "Авиалинии Антонова", участвующих в реализации программы по предотвращению утечки нефти в океан.

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