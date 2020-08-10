Антоніо Бандерас заразився коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Актор Антоніо Бандерас заразився коронавірусом. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter в день свого 60-річчя у понеділок, 10 серпня, передає УНН.
"Сьогодні, 10 серпня, я змушений відзначати своє 60-річчя на карантині, після здачі позитивного тесту на COVID-19", - написав Бандерас.
Так, іспанський актор запевнив, що у свій день народження, незважаючи на хворобу, відчуває себе непогано і сподівається незабаром одужати.
"Я скористаюся цією ізоляцією для того, щоб почитати, що-небудь написати, відпочити і продовжити будувати плани, щоб зробити більш осмисленим моє 60-річчя, до якого я підійшов сповненим ентузіазму", - додав Бандерас.
Нагадаємо, що раніше COVID-19 перехворіли багато знаменитостей: принц Чарльз, Том Генкс, Борис Акунін, Гарві Вайнштейн і Ольга Куриленко, а також Перша леді України Олена Зеленська.
Не так давно у російського репера Елджея і його дружини Івлєєвої виявили коронавірус.
Quiero contaros lo siguiente... pic.twitter.com/u579iBVLM0— Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020