Антонио Бандерас заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter в день своего 60-летия в понедельник, 10 августа, передает УНН.
"Сегодня, 10 августа, я вынужден отмечать свое 60-летие на карантине, после сдачи положительного теста на COVID-19", - написал Бандерас.
Так, испанский актер заверил, что в свой день рождения, несмотря на болезнь, чувствует себя неплохо и надеется вскоре выздороветь.
"Я воспользуюсь этой изоляцией для того, чтобы почитать, что-нибудь написать, отдохнуть и продолжить строить планы, чтобы сделать более осмысленным мое 60-летие, к которому я подошел полным энтузиазма", - добавил Бандерас.
Напомним, что ранее COVID-19 переболели многие знаменитости: принц Чарльз, Том Хэнкс, Борис Акунин, Харви Вайнштейн и Ольга Куриленко, а также Первая леди Украины Елена Зеленская.
Не так давно у российского рэпера Елджея и его жены Ивлеевой обнаружили коронавирус.
Quiero contaros lo siguiente ... pic.twitter.com/u579iBVLM0- Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020