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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Антонио Бандерас заразился коронавирусом

Антонио Бандерас заразился коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 116095 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter в день своего 60-летия в понедельник, 10 августа, передает УНН.

"Сегодня, 10 августа, я вынужден отмечать свое 60-летие на карантине, после сдачи положительного теста на COVID-19", - написал Бандерас.

Так, испанский актер заверил, что в свой день рождения, несмотря на болезнь, чувствует себя неплохо и надеется вскоре выздороветь.

"Я воспользуюсь этой изоляцией для того, чтобы почитать, что-нибудь написать, отдохнуть и продолжить строить планы, чтобы сделать более осмысленным мое 60-летие, к которому я подошел полным энтузиазма", - добавил Бандерас.

Напомним, что ранее COVID-19 переболели многие знаменитости: принц Чарльз, Том Хэнкс, Борис Акунин, Харви Вайнштейн и Ольга Куриленко, а также Первая леди Украины Елена Зеленская.

Не так давно у российского рэпера Елджея и его жены Ивлеевой обнаружили коронавирус.

Quiero contaros lo siguiente ... pic.twitter.com/u579iBVLM0

- Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

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