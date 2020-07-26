У российского рэпера Елджея и его жены Ивлеевой обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Российский рэпер ЭлДжей (Алексей Узенюк) и его жена, ведущая Настя Ивлеева заболели COVID-19. Об этом Ивлеева сообщила на своей странице в Instagram, передает УНН.
"Мой муж и я, заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны! Подробности нашей болезни, симптомы, как понять и т.п. расскажу чуть позже ...", - написала Ивлеева.
Также ЭлДжей опубликовал в Сторис результаты теста и отметил: "У меня корона, значит я король".
Мой муж @sayonaraboy и Я, заболели COVID-19 Напоминаю, что вирус никуда НЕ делся, будьте осторожны !!! Подробности нашей болезни, симптомы, как поняли и тд и тп расскажу чуть позже, в след посте.
Напомним, голливудский артист Том Хэнкс и его жена, актриса Рита Уилсон, заразились коронавирусом во время съемок Хэнкса в Австралии.