У російського репера Елджея та його дружини Івлєєвої виявили коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Російський репер Елджей (Олексій Узенюк) та його дружина, ведуча Настя Івлєєва захворіли на COVID-19. Про це Івлєєва повідомила на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
“Мій чоловік та я, захворіли COVID-19. Нагадую, що вірус нікуди не подівся, будьте обережні! Подробиці нашої хвороби, симптоми, як зрозуміти й тому подібне розкажу трохи пізніше...”, — написала Івлєєва.
Також Елджей опублікував у сторіс результати тесту та зазначив: “У мене корона, значить я король”.
Мой муж @sayonaraboy и Я, заболели COVID-19 Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!!! Подробности нашей болезни, симптомы, как поняли и тд и тп расскажу чуть позже, в след посте.
Нагадаємо, голлівудський артист Том Хенкс і його дружина, актриса Рита Вілсон, заразилися коронавірусом під час зйомок Хенкса в Австралії.