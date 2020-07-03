Елена Зеленская выздоровела от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
“Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома”, — говорится в сообщении.
Ранее в Офисе Президента сообщили о деталях процесса лечения Елены Зеленской от COVID-19.
Как сообщал УНН, больную COVID-19 Елену Зеленскую госпитализировано с двусторонней пневмонией.
Добавим, что 12 июня Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены, а 26 июня истек 14-й день его самоизоляции.