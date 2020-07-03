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Олена Зеленська одужала від COVID-19

Олена Зеленська одужала від COVID-19

Київ • УНН

 • 97236 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції COVID-19 і сьогодні виписалася з лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Вона почувається добре та щаслива знову бути з родиною. Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії та проходитиме його вдома», - йдеться у повідомленні.

Раніше в Офісі Президента повідомили про деталі процесу лікування Олени Зеленської від COVID-19.

Як повідомляв УНН, хвору на COVID-19 Олену Зеленську госпіталізовано з двобічною пневмонією.

Додамо, що 12 червня Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням COVID-19 у його дружини Олени, а 26 червня сплинув 14-й день його самоізоляції.

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