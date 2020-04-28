Антирейдерська комісія має на розгляді понад 1000 скарг - міністр

КИЇВ. 28 квітня. УНН. На розгляді Антирейдерської комісії перебуває понад 1000 скарг. Про це повідомив під час онлайн-зустрічі щодо ролі Мін'юсту у формуванні правової політики міністр юстиції Денис Малюська, розповівши, які скарги очікуватимуть до закінчення карантину, а які розглядають вже, передає кореспондент УНН.