Антирейдерська комісія має на розгляді понад 1000 скарг - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На розгляді Антирейдерської комісії перебуває понад 1000 скарг. Про це повідомив під час онлайн-зустрічі щодо ролі Мін'юсту у формуванні правової політики міністр юстиції Денис Малюська, розповівши, які скарги очікуватимуть до закінчення карантину, а які розглядають вже, передає кореспондент УНН.
"Більше 1000 скарг перебуває на розгляді Антирейдерської комісії. Ми забрали людей, по суті, з карантину…" - зазначив Малюська.
Він пояснив, що якщо порушення закону не очевидне - скарги очікують завершення карантину, проте, якщо у комісії бачать, що кожна хвилина на рахунку – питання вирішується одразу.
"Щодо майбутнього колегії, з одного боку – це найкращий механізм розгляду адміністравтивних справ. Ми протягом кількох годин можемо розглянути справу, якщо бачимо активне рейдерське захоплення, і кожна хвилина може врятувати", - розповів міністр.
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Проте він зазначив, що у комісії немає стільки співробітників, які можуть опрацювати стільки скарг.
"Найефективніший крок, що ми зробили для подолання рейдерства, – перегляд розгляду скарг Антирейдерської комісії, там ми майже повністю змінили кадровий склад та зміну підходів до цієї сфери. Раніше були відмови з формальних міркувань, наприклад, не за стандартом засвідчена копія – документи повертали. Ми не відмовляємо ні по засвідченню копій, ні по інших формальних підставах", - зазначив Малюська.
Він також зазначив, що є координація з Нацполіцією, "і почнуться кримінальні дії щодо реєстраторів, якими вчинено незаконні дії".
Міністерство також планує впровадити кілька захисних механізмів для недопущення рейдерства.
Нагадаємо, що на Кіровоградщині судитимуть депутатів, яких підозрюють у рейдерстві землі.