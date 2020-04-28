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Антирейдерская комиссия имеет на рассмотрении более 1000 жалоб - министр

Антирейдерская комиссия имеет на рассмотрении более 1000 жалоб - министр

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. На рассмотрении Антирейдерсой комиссии находится более 1000 жалоб. Об этом сообщил во время онлайн-встречи о роли Минюста в формировании правовой политики министр юстиции Денис Малюська, рассказав, какие жалобы будут ожидать до окончания карантина, а какие рассматриваются уже, передает корреспондент УНН.

"Более 1000 жалоб находится на рассмотрении Антирейдерской комиссии. Мы забрали людей, по сути, с карантина..." - отметил Малюська.

Он пояснил, что если нарушение закона не очевидное - жалобы ожидают завершения карантина, однако, если в комиссии видят, что каждая минута на счету - вопрос решается сразу.

"Что касается будущей коллегии, с одной стороны - это лучший механизм рассмотрения администравтивних дел. Мы в течение нескольких часов можем рассмотреть дело, если видим активный рейдерский захват, и каждая минута может спасти", - рассказал министр.

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Однако он отметил, что у комиссии нет столько сотрудников, которые могут обработать столько жалоб.

"Самый эффективный шаг, что мы сделали для преодоления рейдерства, - пересмотр рассмотрения жалоб Антирейдерской комиссии, там мы почти полностью изменили кадровый состав и изменение подходов к этой сфере. Ранее были отказы по формальным соображениям, например, не по стандарту заверенная копия - документы возвращали. Мы не отказываем ни по удостоверению копий, ни по другим формальным основаниям", - отметил Малюська.

Он также отметил, что есть координация с Нацполицией, "и начнутся криминальные действия по регистраторам, которыми совершено незаконные действия".

Министерство также планирует внедрить несколько защитных механизмов для недопущения рейдерства.

Напомним, что в Кировоградской области будут судить депутатов, подозреваемых в рейдерстве земли.

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