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В Україні зменшилася кількість незаконних реєстраційних дій в держреєстрах – Мін'юст

В Україні зменшилася кількість незаконних реєстраційних дій в держреєстрах – Мін'юст

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Міністерство юстиції України за 100 днів роботи скасувало сотні незаконних реєстраційних дій в державних реєстрах. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Міністерства.

“Завдяки оновленню складу Антирейдерської комісії, повного перезавантаження її роботи, зміни системи контролю в сфері державної реєстрації та складу суб’єктів, які виконують функції в цій сфері, за 100 днів роботи нової команди Міністерства було скасовано сотні незаконних реєстраційних дій та в цілому системне рейдерство в державних реєстрах залишилося в історії”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Міністерства, для подолання системного рейдерства було встановлено ряд дієвих антирейдерських механізмів: виключено акредитовані суб’єкти з числа суб’єктів, що здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації, змінено кваліфікаційні вимоги до державних реєстраторів, підвищено відповідальність за порушення в цій сфері, встановлено диференціацію санкцій.

“Команда Мін’юсту припинила діяльність реєстраторів групи найбільшого ризику — тих, які були головними виконавцями рейдерських дій в державних реєстрах. Дані заходи значно зменшили кількість шахрайських дій з юридично значущими даними, та знизили кількість рейдерських атак на бізнес”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, тепер підтвердження рішення державного реєстратора відбуватиметься за допомогою додаткового методу ідентифікації користувача з використанням одноразового паролю. Разом з тим, було проведено аудит державних реєстрів незалежними експертами за підтримки проєкту ЄС.

“За результатами аудиту реєстрів буде запроваджено єдиний ідентифікатор фізичної особи. У майбутньому це дозволить не вимагати у громадян надавати одну й ту саму інформацію та довідки з різних державних служб”, — повідомили у Міністерстві.

Нагадаємо, парламентарі ухвалили в першому читанні проект закону про публічні електронні реєстри. Відповідне рішення підтримали 320 народних депутатів.

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