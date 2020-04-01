Антикорупційний суд переніс розгляд справи Мартиненка

"У зв’язку із перебуванням судді зі складу колегії у відпустці, засідання переноситься. Наступне судове засідання призначене на 8 квітня о 10:00“, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Антикорупційний суд об’єднав кримінальні провадження стосовно “Енергоатома”.

Як повідомлялося в УНН, Вищий антикорупційний суд відклав розгляд справи за обвинуваченням екснародного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП “НАЕК “Енергоатом” у сумі понад 6,4 млн євро на 24 жовтня.

Нагадаємо також, що експосадовцю ДП “Схід ГЗК” повідомили про підозру у розтраті 25,4 млн грн.