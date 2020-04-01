Антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела Мартыненко

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела по обвинению бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП "Восток ГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом", в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.