Антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела Мартыненко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела по обвинению бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП "Восток ГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом", в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"В связи с пребыванием судьи из состава коллегии в отпуске, заседание переносится. Следующее судебное заседание назначено на 8 апреля в 10:00", - говорится в сообщении.
Напомним, Антикоррупционный суд объединил уголовные производства относительно "Энергоатома".
Как сообщалось в УНН, Высший антикоррупционный суд отложил рассмотрение дела по обвинению экс-народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в незаконном завладении средств ГП "НАЭК "Энергоатом" в сумме более 6,4 млн евро на 24 октября.
Напомним также, что экс-чиновнику ГП "Восток ГОК" сообщили о подозрении в растрате 25,4 млн грн.