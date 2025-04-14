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The Guardian

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Антарктика очима українців: фото науковців відзначили на конкурсі Вікіпедії

Київ • УНН

 • 3438 перегляди

Українські дослідники Антарктики здобули історичну перемогу на конкурсі наукових зображень, отримавши відзнаки у різних категоріях за унікальні фотографії.

Антарктика очима українців: фото науковців відзначили на конкурсі Вікіпедії

Українські дослідники Антарктики здобули історичну перемогу на міжнародному конкурсі наукових зображень. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, передає УНН.

Деталі

За інформацією, п’ять світлин українських полярників та полярниці увійшли до переліку переможців міжнародного Конкурсу наукових зображень 2024 року, що проводиться в рамках Вікіпедії.

Одразу дві перші нагороди в категорії "Люди в науці" здобули фото геофізика 29-ї Української антарктичної експедиції Олександра Богомаза. На них зафіксовано процес відбору зразків води з антарктичних озер біологом Сергієм Єрмоленком.

Ще одна робота Богомаза відзначена у номінації "Живі організми". Вона потрапила до п’ятірки найкращих завдяки рідкісному моменту – на знімку зображено субантарктичного пінгвіна виду дженту в момент дефекації.

Четверте місце в цій же категорії посів кадр Андрія Утєвського – морська зірка Labidiaster annulatus, яка мешкає на глибині біля антарктичного узбережжя. Цей хижий представник бентосу вражає не лише своєю біологічною поведінкою, а й дивовижним виглядом, який вдалося відобразити дослідникові.

Серед найкращих знімків у "Загальній категорії" – фото геофізикині Анни Соіної, яка зафіксувала незвичне природне явище: веселку на тлі снігопаду. Такий феномен виникає лише за надзвичайних атмосферних умов, коли в повітрі співіснують рідкі краплі води та кристали снігу – справжнє рідкісне видовище в умовах Антарктики.

Додамо

Конкурс наукових зображень проводиться щорічно з метою популяризації науки та наповнення Вікіпедії якісним візуальним матеріалом. Цьогоріч українська частина конкурсу, організована ГО "Вікімедіа Україна", тривала протягом листопада-грудня. У ній взяли участь 72 автори, які подали 470 робіт у п’яти тематичних категоріях, а також у спецномінації "Наслідки війни".

У попередні роки переможцями конкурсу також ставали українські полярники Євген Прокопчук, Юрій Шепета та дослідниця Вікторія Іванець.

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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