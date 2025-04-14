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Антарктика глазами украинцев: фото ученых отметили на конкурсе Википедии

Киев • УНН

 • 3450 просмотра

Украинские исследователи Антарктики одержали историческую победу на конкурсе научных изображений, получив награды в различных категориях за уникальные фотографии.

Антарктика глазами украинцев: фото ученых отметили на конкурсе Википедии

Украинские исследователи Антарктики одержали историческую победу на международном конкурсе научных изображений. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, передает УНН.

Детали

По информации, пять фотографий украинских полярников и полярницы вошли в перечень победителей международного Конкурса научных изображений 2024 года, который проводится в рамках Википедии.

Сразу две первые награды в категории "Люди в науке" получили фото геофизика 29-й Украинской антарктической экспедиции Александра Богомаза. На них зафиксирован процесс отбора образцов воды из антарктических озер биологом Сергеем Ермоленко.

Еще одна работа Богомаза отмечена в номинации "Живые организмы". Она попала в пятерку лучших благодаря редкому моменту – на снимке изображен субантарктический пингвин вида дженту в момент дефекации.

Четвертое место в этой же категории занял кадр Андрея Утевского – морская звезда Labidiaster annulatus, которая обитает на глубине у антарктического побережья. Этот хищный представитель бентоса поражает не только своим биологическим поведением, но и удивительным видом, который удалось отобразить исследователю.

Среди лучших снимков в "Общей категории" – фото геофизикини Анны Соиной, которая зафиксировала необычное природное явление: радугу на фоне снегопада. Такой феномен возникает только при чрезвычайных атмосферных условиях, когда в воздухе сосуществуют редкие капли воды и кристаллы снега – настоящее редкое зрелище в условиях Антарктики.

Добавим

Конкурс научных изображений проводится ежегодно с целью популяризации науки и наполнения Википедии качественным визуальным материалом. В этом году украинская часть конкурса, организованная ОО "Викимедиа Украина", длилась в течение ноября-декабря. В ней приняли участие 72 автора, которые подали 470 работ в пяти тематических категориях, а также в спецноминации "Последствия войны".

В предыдущие годы победителями конкурса также становились украинские полярники Евгений Прокопчук, Юрий Шепета и исследовательница Виктория Иванец.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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