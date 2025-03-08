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Аномальне тепло: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 26275 перегляди

Антициклон принесе в Україну сонячну та теплу погоду без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +12 до +19 градусів, найтепліше буде на півдні країни.

Аномальне тепло: прогноз погоди на сьогодні

У суботу, 8 березня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Без суттєвих опадів. Про повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні погоду в Україні зумовлюватиме антициклон, який впродовж доби переміщатиметься у східному напрямку. У зв'язку з цим, погода буде сонячною та теплою.

У західних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря  вдень становитиме +13 +18 градусів.

У північній частині країни прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вдень становитиме +12 +17 градусів.

У центральних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вдень становитиме +13 +18 градусів.

У південних областях та у Криму прогнозується сонячна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вдень очікується в межах +14 +19 градусів, на узбережжі морів +8 +13 градусів.

У східній частині країни очікується тепла та сонячна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вдень передбачається в межах +12 +17 градусів.

На Київщині та в столиці буде невелика хмарність. Без істотних опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 13-18° тепла; У Києві вдень 15-17°.

8 березня: Міжнародний день боротьби за права жінок, День землевпорядника України08.03.25, 05:30 • 21483 перегляди

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