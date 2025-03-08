Аномальное тепло: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
Антициклон принесет в Украину солнечную и теплую погоду без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +12 до +19 градусов, теплее всего будет на юге страны.
В субботу, 8 марта в Украине синоптики прогнозируют теплую погоду. Без существенных осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Сегодня погоду в Украине будет определять антициклон, который в течение суток будет перемещаться в восточном направлении. В связи с этим, погода будет солнечной и теплой.
В западных областях ожидается малоблачная погода, без осадков. Утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха днем составит +13 +18 градусов.
В северной части страны прогнозируется малоблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха днем составит +12 +17 градусов.
В центральных областях ожидается малоблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха днем составит +13 +18 градусов.
В южных областях и в Крыму прогнозируется солнечная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха днем ожидается в пределах +14 +19 градусов, на берегу морей +8 +13 градусов.
В восточной части страны ожидается теплая и солнечная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха днем предполагается в пределах +12 +17 градусов.
В Киевской области и в столице будет небольшая облачность. Без существенных осадков.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 13-18° тепла; В Киеве днем 15-17°.
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