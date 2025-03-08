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Аномальное тепло: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 26270 просмотра

Антициклон принесет в Украину солнечную и теплую погоду без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +12 до +19 градусов, теплее всего будет на юге страны.

Аномальное тепло: прогноз погоды на сегодня

В субботу, 8 марта в Украине синоптики прогнозируют теплую погоду. Без существенных осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня погоду в Украине будет определять антициклон, который в течение суток будет перемещаться в восточном направлении. В связи с этим, погода будет солнечной и теплой.

В западных областях ожидается малоблачная погода, без осадков. Утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха  днем составит +13 +18 градусов.

В северной части страны прогнозируется малоблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха днем составит +12 +17 градусов.

В центральных областях ожидается малоблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха днем составит +13 +18 градусов.

В южных областях и в Крыму прогнозируется солнечная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха днем ожидается в пределах +14 +19 градусов, на берегу морей +8 +13 градусов.

В восточной части страны ожидается теплая и солнечная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха днем предполагается в пределах +12 +17 градусов.

В Киевской области и в столице будет небольшая облачность. Без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 13-18° тепла; В Киеве днем 15-17°.

8 марта: Международный день борьбы за права женщин, День землевпорядника Украины08.03.25, 05:30 • 21474 просмотра

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