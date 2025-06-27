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Анна Вінтур йде з посади головної редакторки Vogue, яку обіймала майже 40 років

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Анна Вінтур покидає пост головної редакторки американського Vogue, який займала майже 40 років, але залишається у Condé Nast на інших керівних позиціях.

Анна Вінтур йде з посади головної редакторки Vogue, яку обіймала майже 40 років

Британська журналістка та письменниця Анна Вінтур залишає посаду головної редакторки американського журналу Vogue, після майже чотирьох десятиліть роботи.  Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

У четвер Вінтур повідомила про це колективу. Хоча вона залишає керівну посаду у Vogue, вона не залишає Condé Nast повністю, а скорочує свої обов'язки. Вона залишиться на посаді глобального головного контент-директора видавництва, а також глобального редакційного директора Vogue.

Нова посада, яка прийде на зміну її ролі у виданні, матиме назву "керівник редакційного контенту".

На посаді головної редакторки Vogue Вінтур докорінно змінила видання, перетворивши журнал на впливову платформу, здатну як створювати, так і знищувати модні тренди й кар’єри дизайнерів.

Її перший номер, опублікований у листопаді 1988 року, прикрасила ізраїльська модель Міхаела Берку в кам’яно-вибілених джинсах — вперше джинси з’явилися на обкладинці Vogue.

Це задало тон сотням наступних номерів. Вінтур ухвалювала численні редакційні рішення, які її попередники вважали б неприпустимими. Замість студійних портретів — невимушені знімки на відкритому повітрі. У 1992 році вона порушила традицію, яка тривала понад сто років, розмістивши на обкладинці чоловіка — актора Річарда Гіра, який позував поруч із тодішньою дружиною Сінді Кроуфорд.

Водночас зміна керівництва, як пише CNN, є тектонічним зрушенням для американського Vogue та відкриває бажану можливість для модних редакторів, а також шанс для найвпливовішого видання індустрії моди обрати нові напрями розвитку.

Два роки тому Чіома Ннаді стала першою темношкірою жінкою, яка очолила британський Vogue, змінивши Едварда Еннінфула після його історичної шестирічної каденції як першого темношкірого головного редактора журналу.

Довідково

Анна Вінтур, якій 75 років, стала головною редакторкою американського Vogue у 1988 році, змінивши Грейс Мірабеллу. Свій шлях у модній журналістиці вона розпочала у 1970 році у Великій Британії в Harper's & Queen. На початку 1980-х Вінтур працювала редактором моди в журналі New York, а згодом обійняла посаду креативного директора Vogue. До того, як стати головним редактором американського видання, вона керувала британським Vogue та журналом Condé Nast's House & Garden.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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