Анна Винтур уходит с поста главного редактора Vogue, который занимала почти 40 лет

Британская журналистка и писательница Анна Винтур покидает пост главного редактора американского журнала Vogue после почти четырёх десятилетий работы. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

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В четверг Винтур сообщила об этом коллективу. Хотя она покидает руководящий пост в Vogue, она не покидает Condé Nast полностью, а сокращает свои обязанности. Она останется на посту глобального главного контент-директора издательства, а также глобального редакционного директора Vogue.

Новая должность, которая придет на смену ее роли в издании, будет называться «руководитель редакционного контента».

На посту главного редактора Vogue Винтур коренным образом изменила издание, превратив журнал во влиятельную платформу, способную как создавать, так и разрушать модные тенденции и карьеры дизайнеров.

Ее первый номер, опубликованный в ноябре 1988 года, украсила израильская модель Михаэла Берку в джинсах из вареной джинсы — впервые джинсы появились на обложке Vogue.

Это задало тон сотням последующих номеров. Винтур принимала многочисленные редакционные решения, которые ее предшественники сочли бы недопустимыми. Вместо студийных портретов — непринужденные снимки на открытом воздухе. В 1992 году она нарушила традицию, длившуюся более ста лет, разместив на обложке мужчину — актера Ричарда Гира, который позировал рядом с тогдашней женой Синди Кроуфорд.

В то же время смена руководства, как пишет CNN, является тектоническим сдвигом для американского Vogue и открывает желанную возможность для модных редакторов, а также шанс для самого влиятельного издания индустрии моды выбрать новые направления развития.

Два года назад Чиома Ннади стала первой темнокожей женщиной, возглавившей британский Vogue, сменив Эдварда Эннинфула после его исторической шестилетней каденции в качестве первого темнокожего главного редактора журнала.

Справка

Анна Винтур, которой 75 лет, стала главным редактором американского Vogue в 1988 году, сменив Грейс Мирабеллу. Свой путь в модной журналистике она начала в 1970 году в Великобритании в Harper's & Queen. В начале 1980-х Винтур работала редактором моды в журнале New York, а впоследствии заняла должность креативного директора Vogue. До того, как стать главным редактором американского издания, она руководила британским Vogue и журналом Condé Nast's House & Garden.

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