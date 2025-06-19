Колишня українська співачка Кароліна Куєк, більш відома як Ані Лорак, яка живе у росії, отримала громадянство країни-агресора. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

За попередніми даними, співачка отримала російський паспорт ще 9 червня. У документі записані її справжні ім’я та прізвище.

Документи на отримання російського громадянства Ані Лорак подала ще в березні поточного року.

Довідка

Кароліна Куєк, більш відома за своїм сценічним псевдонімом Ані Лорак, народилась в Кіцмані Чернівецької області 27 вересня 1978 року. Цікаво, що її місцем народження став той самий будинок, в якому за 29 років до того народився український композитор і музикант, автор культової пісні "Червона Рута" Володимир Івасюк. Він загинув у 1979 році за невідомих обставин - за однією з версій, його вбили працівники радянського КДБ.

Ані Лорак почала свою кар’єру в 1995 році: свій псевдонім вона придумала як прочитане навпаки ім'я Кароліна. У її репертуарі понад 10 альбомів і понад 100 пісень українською, російською та англійською мовами, а також 24 відеокліпи.

З початку російсько-української війни 2014 року вона не припинила концерти в росії і не засудила дії країни-агресорки. Те саме було і в 2022 році, вже після повномасштабного російського вторгнення в Україну. За це проти неї було запроваджено санкції РНБО, також указом Володимира Зеленського її було позбавлено Почесного звання "Народний артист України".

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