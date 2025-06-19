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Ани Лорак, которая живет в россии, получила гражданство страны-агрессора

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Певица Каролина Куек, известная как Ани Лорак, получила российский паспорт 9 июня. По предварительным данным, она подала документы на получение гражданства в марте текущего года.

Ани Лорак, которая живет в россии, получила гражданство страны-агрессора

Бывшая украинская певица Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, которая живет в россии, получила гражданство страны-агрессора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

По предварительным данным, певица получила российский паспорт еще 9 июня. В документе указаны ее настоящие имя и фамилия.

Документы на получение российского гражданства Ани Лорак подала еще в марте текущего года.

Справка

Каролина Куек, более известная под сценическим псевдонимом Ани Лорак, родилась в Кицмане Черновицкой области 27 сентября 1978 года. Интересно, что ее местом рождения стал тот же дом, в котором за 29 лет до того родился украинский композитор и музыкант, автор культовой песни "Червона Рута" Владимир Ивасюк. Он погиб в 1979 году при невыясненных обстоятельствах – по одной из версий, его убили работники советского КГБ.

Ани Лорак начала свою карьеру в 1995 году: свой псевдоним она придумала как прочитанное наоборот имя Каролина. В ее репертуаре более 10 альбомов и более 100 песен на украинском, русском и английском языках, а также 24 видеоклипа.

С начала российско-украинской войны 2014 года она не прекратила концерты в россии и не осудила действия страны-агрессора. То же самое было и в 2022 году, уже после полномасштабного российского вторжения в Украину. За это против нее были введены санкции СНБО, также указом Владимира Зеленского она была лишена Почетного звания "Народный артист Украины".

Гонорар может пойти на ВСУ: в краснодаре запретили концерт Ани Лорак25.03.23, 14:15 • 621403 просмотра

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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