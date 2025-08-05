Англійська квартира стала сенсацією аукціону: за два дні ціна злетіла з 1 до 73 000 фунтів
Київ • УНН
Двокімнатна квартира "Sea Breeze" у Пейнтоні, виставлена на аукціон за 1 фунт, була продана за 73 тисячі фунтів. Нерухомість, попри занедбаний стан, має потенціал приносити до 35 тисяч фунтів річного доходу.
Двокімнатну квартиру на Англійській Рив'єрі, яку виставили на аукціон за символічний 1 фунт, продали за 73 тисячі після справжньої війни ставок. Попри занедбаний стан, "Sea Breeze" у Пейнтоні має великий потенціал і може приносити до 35 тисяч фунтів річного доходу, пише DailyMail, передає УНН.
Деталі
Як вказано, двокімнатна квартира в Пейнтоні, Девон, яка має влучну назву "Морський бриз" ("Sea Breeze"), була виставлена на аукціон у липні всього за 1 фунт стерлінгів. Занедбана квартира, розташована лише за хвилину від знаменитої набережної міста, привернула багато уваги, оскільки початкова ціна була меншою за вартість ріжка морозива.
Протягом двох днів, протягом яких лот був виставлений на аукціонному домі Paul Fosh Auctions у Південному Уельсі, на нього надійшли заявки дев'яносто разів від 15 окремих учасників.
"Сі Бриз" всередині схожий на будівельний майданчик і не має меблів, оскільки він перебуває на завершальній стадії ремонту. Попри занедбаний стан, квартира має потенціал для перетворення на комфортне житло біля моря.
За словами представника аукціонного дому Paul Fosh Auctions Шона Ропера, квартира після повного ремонту може приносити чималий дохід
Як для проживання з обслуговуванням, так і для оренди на час відпустки, добре мебльована квартира високого стандарту в Пейнтоні цілком може приносити орендну плату близько 35 000 фунтів стерлінгів на рік за короткострокову оренду. Якщо розглядається довгострокова оренда з ремонтом нерухомості до аналогічного високого рівня, щомісячна орендна плата становитиме від 900 до 1000 фунтів стерлінгів на місяць
"Його потрібно зняти з поверхні та пофарбувати, перш ніж ним можна буде насолоджуватися, здавати в оренду чи продавати на відкритому ринку. Це чудова можливість для інвестора, який не розориться з точки зору витрат на завершення ремонту квартири", - додав Ропер.
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