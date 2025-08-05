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Английская квартира стала сенсацией аукциона: за два дня цена взлетела с 1 до 73 000 фунтов

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Двухкомнатная квартира "Sea Breeze" в Пейнтоне, выставленная на аукцион за 1 фунт, была продана за 73 тысячи фунтов. Недвижимость, несмотря на запущенное состояние, имеет потенциал приносить до 35 тысяч фунтов годового дохода.

Английская квартира стала сенсацией аукциона: за два дня цена взлетела с 1 до 73 000 фунтов

Двухкомнатная квартира на Английской Ривьере, выставленная на аукцион за символический 1 фунт, была продана за 73 тысячи после настоящей войны ставок. Несмотря на запущенное состояние, "Sea Breeze" в Пейнтоне имеет большой потенциал и может приносить до 35 тысяч фунтов годового дохода, пишет DailyMail, передает УНН.

Детали

Как указано, двухкомнатная квартира в Пейнтоне, Девон, метко названная "Морской бриз" ("Sea Breeze"), была выставлена на аукцион в июле всего за 1 фунт стерлингов. Заброшенная квартира, расположенная всего в минуте от знаменитой набережной города, привлекла много внимания, поскольку начальная цена была меньше стоимости рожка мороженого.

В течение двух дней, пока лот был выставлен на аукционном доме Paul Fosh Auctions в Южном Уэльсе, на него поступили заявки девяносто раз от 15 отдельных участников.

"Си Бриз" внутри похож на строительную площадку и не имеет мебели, поскольку он находится на завершающей стадии ремонта. Несмотря на запущенное состояние, квартира имеет потенциал для превращения в комфортное жилье у моря.

По словам представителя аукционного дома Paul Fosh Auctions Шона Ропера, квартира после полного ремонта может приносить немалый доход

Как для проживания с обслуживанием, так и для аренды на время отпуска, хорошо меблированная квартира высокого стандарта в Пейнтоне вполне может приносить арендную плату около 35 000 фунтов стерлингов в год за краткосрочную аренду. Если рассматривается долгосрочная аренда с ремонтом недвижимости до аналогичного высокого уровня, ежемесячная арендная плата составит от 900 до 1000 фунтов стерлингов в месяц

- сказал он.

"Его нужно снять с поверхности и покрасить, прежде чем им можно будет наслаждаться, сдавать в аренду или продавать на открытом рынке. Это отличная возможность для инвестора, который не разорится с точки зрения затрат на завершение ремонта квартиры", - добавил Ропер.

Напомним

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Алена Уткина

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