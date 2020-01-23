Аналіз нового коронавірусу дослідили на глобальному рівні - ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Аналіз нового коронавірусу, який виявили у Китаї, дослідили на глобальному рівні. Про це на брифінгу щодо захищеності України від коронавірусної інфекції, виявленої у Китаї, заявив голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, передає кореспондент УНН.
“На глобальному рівні, я хочу сказати, що геномний аналіз цього нового коронавірусу вже був зроблений. Але ми ще на доволі таки ранньому етапі і ще багато чого потрібно буде зробити”, — сказав Хабіхт.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про понад 600 хворих на новий коронавірус в Китаї.
Як повідомляв УНН, Китай закриває на карантин місто з 11 мільйонами жителів через смертельний коронавірус.