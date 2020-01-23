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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Анализ нового коронавируса исследовали на глобальном уровне - ВОЗ

Киев • УНН

 • 10969 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Анализ нового коронавируса, который обнаружили в Китае, исследовали на глобальном уровне. Об этом на брифинге по защищенности Украины от коронавирусной инфекции, выявленной в Китае, заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает корреспондент УНН.

Анализ нового коронавируса исследовали на глобальном уровне - ВОЗ

"На глобальном уровне, я хочу сказать, что геномный анализ этого нового коронавируса уже был сделан. Но мы еще на довольно таки раннем этапе и еще многое нужно будет сделать", - сказал Хабихт.

Напомним, ранее сообщалось о более 600 больных на новый коронавирус в Китае.

Как сообщал УНН, Китай закрывает на карантин город с 11 миллионами жителей из-за смертельного коронавируса.

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