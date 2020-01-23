Анализ нового коронавируса исследовали на глобальном уровне - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Анализ нового коронавируса, который обнаружили в Китае, исследовали на глобальном уровне. Об этом на брифинге по защищенности Украины от коронавирусной инфекции, выявленной в Китае, заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает корреспондент УНН.
"На глобальном уровне, я хочу сказать, что геномный анализ этого нового коронавируса уже был сделан. Но мы еще на довольно таки раннем этапе и еще многое нужно будет сделать", - сказал Хабихт.
Напомним, ранее сообщалось о более 600 больных на новый коронавирус в Китае.
Как сообщал УНН, Китай закрывает на карантин город с 11 миллионами жителей из-за смертельного коронавируса.