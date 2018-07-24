Аналітик спрогнозував падіння показника EBITDA українського виробника олії "Кернел"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У 2018 фінансовому році (ФР, липень 2017 - червень 2018) показник EBITDA компанії Кернел становитиме 260-270 млн дол., що на 15-20% нижче рівня попереднього ФГ. Такий прогноз зробив аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Андрій Передерей, передає УНН.
"EBITDA компанії ("Кернел" - ред.) у 2018 ФР становитиме 260-270 млн доларів, що на 15-20% нижче рівня попереднього фінансового року", - йдеться в повідомленні.
Крім того, згідно з оцінками аналітиків Concorde Capital, EBITDA "Кернел" від продажу соняшникової олії наливом в четвертому кварталі 2018 ФР становитиме 44 дол. за тонну, а за підсумками 2018 ФР - 65 млн дол.
У коментарі УНН Передерей пояснив, що EBITDA не є частиною стандартів бухгалтерського обліку. Це - аналітичний показник, додав він.
"Він дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат по виплаті відсотків, податків, зносу і нарахованої амортизації", - зазначив Передерей.
Нагадаємо, акції "Кернел" за рік впали більш, ніж на 20%.
Невизначені відносини у "Кернел" і з Європейським банком реконструкції та розвитку. Після повідомлення Банку про припинення співпраці з компанією, афілійований з "Кернел" громадський працівник Мар'ян Заблоцький повідомив про те, що директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер неправомірно очолив Наглядову раду "Укрзалізниці".
Відповідний пост він опублікував у себе на сторінці в Facebook. Пізніше видалив, але ЗМІ зберегли фото.