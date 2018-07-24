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Аналитик спрогнозировал падение показателя EBITDA украинского производителя масла "Кернел"

Аналитик спрогнозировал падение показателя EBITDA украинского производителя масла "Кернел"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. В 2018 финансовом году (ФГ, июль 2017 - июнь 2018) показатель EBITDA компании Кернел составит 260-270 млн долл., что на 15-20% ниже уровня предыдущего ФГ. Такой прогноз сделал аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Андрей Передерей, передает УНН.

“EBITDA компании („Кернел“ — ред.) в 2018 ФГ составит 260-270 млн долларов, что на 15-20% ниже уровня предыдущего финансового года”, — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно оценкам аналитиков Concorde Capital, EBITDA “Кернел” от продажи подсолнечного масла наливом в четвертом квартале 2018 ФГ составит 44 долл. за тонну, а по итогам 2018 ФГ — 65 млн долл.

В комментарии УНН Передерей объяснил, что EBITDA не является частью стандартов бухгалтерского учёта. Это — аналитический показатель, добавил он.

“Он равен объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации”, — отметил Передерей.

Напомним, акции “Кернел” за год упали более, чем на 20%.

Неопределенные отношения у “Кернел” и с Европейским банком реконструкции и развития. После сообщения Банка о прекращении сотрудничества с компанией, аффилированный с “Кернел” общественник Марьян Заблоцкий сообщил о том, что директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунера неправомерно возглавил Наблюдательный совет “Укрзализныци”.

Соответствующий пост он опубликовал у себя на странице в Facebook. Позже удалил, но СМИ сохранили фото. 

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