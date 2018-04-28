Ан-124 "Руслан" показали на міжнародному аерокосмічному салоні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На міжнародний аерокосмічний салон Eurasia-2018 у турецькому місті Анталья прибув найбільший серійний вантажний літак у світі - Ан-124-100 "Руслан". Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення держпідприємства "Антонов" у Facebook.
"28 квітня 2018 року на авіасалоні Eurasia-2018 розпочалися дні публіки. На запрошення організаторів виставки до Анталії прибув важкий транспортний літак Ан-124-100 "Руслан" авіакомпанії "Авіалінії Антонова", - повідомили у ДП.
Як зазначається, відвідувачі та гості салону зможуть побачити літак на статичній стоянці та в програмі демонстраційних польотів.
"Показовий виступ "Руслана" в небі Туреччини виконуватиме екіпаж ДП "Антонов" у складі: командир екіпажу — льотчик-випробувач 1 класу Володимир Мосін, льотчик-випробувач 1 класу Андрій Спасібо, бортінженер-випробувач Євген Волков, штурман-випробувач Василь Дерновий", - додали у підприємстві.
Вказано, що на авіасалоні Eurasia-2018 “Антонов” представив лінійку транспортних літаків вантажопідйомністю від 16 до 150 т.
Нагадаємо, у цьому році заплановано три запуски ракет, створених за участю України.