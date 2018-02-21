У цьому році заплановано три запуски ракет, створених за участю України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Попередньо у 2018 році заплановано три запуски ракет, створених за участь українських розробок, передає УНН з посиланням на графік запусків Space Flight Now.
Зокрема, у цьому році заплановано три запуски ракет створених за участю України, а саме: Antares (травень і листопад) і Vega (вересень).
Так, ракета Orbital ATK Antares, попередньо, 1 травня, з космодрома Воллопс в американському штаті Вірджинія запустить 10-й вантажний корабель Cygnus (Лебідь) на дев'ятому рейсі з доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію.
Місія відома як OA-9. Ракета буде літати в конфігурації Antares 230 з двома двигунами першого ступеня RD-181 і другого ступеня Castor 30XL.
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Головним розробником ракети-носія Antares є американська компанія Orbital АТК, а основну конструкцію першого ступеня створюють вітчизняні державні підприємства космічної галузі КБ “Південне” ім. М.К. Янгеля та ВО “Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова” (Дніпро) в кооперації з підприємствами “Хартрон-АРКОС” (Харків), “Хартрон-ЮКОМ” (Запоріжжя), “ЧЕЗАРА ”, “РАПІД” (Чернігів) та ін.
А вже у вересні з космодрому Куру ракета Arianespace Vega позначена як VV12, буде запущена з супутником Aeolus для Європейського космічного агентства. ADM-Aeolus стане першим супутником, який буде передавати дані стосовно зовнішніх вітрів у глобальному масштабі і щодня.
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Ракета-носій Vega розроблена Європейським космічним агентством (ESA) спільно з Італійським космічним агентством (ASI). Маршовий двигун РД-843 для 4-го ступеня ракети-носія розроблений державним підприємством “Конструкторське бюро “Південне” ім. М.К.Янгеля та виготовлений Державним підприємством “Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова”.
Також, 10 листопада ракету Orbital ATK Antares планують запустити з космодрома Воллопс з 11-й вантажний корабель Cygnus на 10-му оперативному рейсі з доставки вантажів до Міжнародної космічної станції. Місія відома як OA-10.
Проте дати запусків можуть бути змінені і будуть оновлюватися протягом року.