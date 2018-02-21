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В этом году запланировано три запуска ракет, созданных при участии Украины

В этом году запланировано три запуска ракет, созданных при участии Украины

Киев  •  УНН

 • 18297 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Предварительно в 2018 году запланировано три запуска ракет, созданных при участии украинских разработок, передает УНН со ссылкой на график запусков Space Flight Now.

В частности, в этом году запланировано три запуска ракет созданных при участии Украины, а именно: Antares (май и ноябрь) и Vega (сентябрь).

Так, ракета Orbital ATK Antares, предварительно, 1 мая, с космодрома Уоллопс в американском штате Вирджиния запустит 10-й грузовой корабль Cygnus (Лебедь) на девятом рейсе по доставке грузов на Международную космическую станцию.

Миссия известна как OA-9. Ракета будет летать в конфигурации Antares 230 с двумя двигателями первой ступени RD-181 и второй ступени Castor 30XL.

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Главным разработчиком ракеты-носителя Antares является американская компания Orbital АТК, а основную конструкцию первой ступени создают отечественные предприятия космической отрасли КБ "Южное" им. М.К.Янгеля и ПО "Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова" (Днепр) в кооперации с предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков)," Хартрон-ЮКОМ "(Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др.

А уже в сентябре с космодрома Куру ракета Arianespace Vega обозначена как VV12, будет запущена со спутником Aeolus для Европейского космического агентства. ADM-Aeolus станет первым спутником, который будет передавать данные о внешних ветрах в глобальном масштабе и ежедневно.

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Ракета-носитель Vega разработана Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Итальянским космическим агентством (ASI). Маршевый двигатель РД-843 для 4-ой ступени ракеты-носителя разработан государственным предприятием "Конструкторское бюро "Южное" им.Янгеля и изготовленный Государственным предприятием "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им.Макарова".

Также, 10 ноября ракету Orbital ATK Antares планируют запустить с космодрома Уоллопс с 11-м грузовым кораблем Cygnus на 10-м оперативном рейсе по доставке грузов к Международной космической станции. Миссия известна как OA-10.

Однако даты запусков могут быть изменены и будут обновляться в течение года.

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