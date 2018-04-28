Ан-124 "Руслан" показали на международном аэрокосмическом салоне

$41.190.15
45.550.30
ukru
Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались
Эксклюзив
12:59 • 6310 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 34087 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 81079 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 59706 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 105587 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 175034 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 269043 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 201398 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 266744 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 286881 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
66%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 87708 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 80528 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 76887 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 57367 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 50593 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 25244 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 53244 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 352291 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 318139 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 402775 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 16715 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 23439 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 59756 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 266744 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 102780 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Ан-124 "Руслан" показали на международном аэрокосмическом салоне

Киев • УНН

 • 70377 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На международный аэрокосмический салон Eurasia-2018 в турецком городе Анталья прибыл самый большой серийный грузовой самолет в мире - Ан-124-100 "Руслан". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение госпредприятия "Антонов" в Facebook.

Ан-124 "Руслан" показали на международном аэрокосмическом салоне

"28 апреля 2018 года на авиасалоне Eurasia-2018 начались дни публики. По приглашению организаторов выставки в Анталию прибыл тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Авиалинии Антонова", - сообщили в ГП.

Как отмечается, посетители и гости салона смогут увидеть самолет на статической стоянке и в программе демонстрационных полетов.

"Показательное выступление "Руслана" в небе Турции выполнять экипаж ГП "Антонов" в составе: командир экипажа - летчик-испытатель 1 класса Владимир Мосин, летчик-испытатель 1 класса Андрей Спасибо, бортинженер-испытатель Евгений Волков, штурман-испытатель Василий Дерновой", - добавили на предприятии.

Указано, что на авиасалоне Eurasia-2018 "Антонов" представил линейку транспортных самолетов грузоподъемностью от 16 до 150 т.

Напомним, в этом году запланировано три запуска ракет, созданных с участием Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Мультимедиа
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.73
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,485.66