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АМКУ 2016 року оштрафував порушників на майже 86 млрд грн

АМКУ 2016 року оштрафував порушників на майже 86 млрд грн

Київ • УНН

 • 10337 перегляди

УНН. 14 березня. УНН. За 2016 рік АМКУ оштрафував порушників законодавства на близько 755 млн грн, а також компанію "Газпром" на близько 85 млрд грн. Про це на сьогоднішньому засіданні Антимонопольного комітету України повідомив його голова Юрій Теренть'єв, передає кореспондент УНН.

"До нас надійшло більше 3 тис. скарг і по закону про державні закупівлі і по закону про публічні закупівлі. Було припинено 3 тис. 71 порушення. При цьому кількість заяв, яка була одержана комітетом - 6 тис. 741. Було прийняте рішення, найбільш резонансне і найбільш велике в історії України, та й в европейській історії - штраф відносно компанії "Газпром" на 85 млрд грн. Зараз, як вам відомо, іде процедура судового стягнення цього штрафу і цей штраф зараз подвоївся", - сказав Ю.Теренть'єв і додав, що економічний ефект від діяльності АМКУ склав близько 1,4 млрд, що це більше показників минулого року у 1,5 разів "без урахування штрафу ПАТ "Газпром".

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"Решта штрафів, які були накладені АМКУ складають 755 млн грн. Тобто, навіть без штрафу, який був накладений на компанію "Газпром", розмір штрафів історично є самим великим", - зазначив Ю.Теренть'єв.

Додамо, що згідно інформації прес-служби, яка є у розпорядженні УНН, другий за розмірами штраф, накладений АМКУ, був накладений в розмірі 431,2 млн грн на ТОВ "Тедіс Україна". На 204,33 млн грн був ортрафований ТОВ "Золотий екватор".

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