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Американці витратили 6,2 млрд доларів в інтернет-магазинах у "чорну п'ятницю"

Американці витратили 6,2 млрд доларів в інтернет-магазинах у "чорну п'ятницю"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Громадяни США витратили 6,22 млрд на покупки в інтернет-магазинах в “чорну п’ятницю” — день великих розпродажів, що на 23,6% більше показників минулого року. Про це повідомила телекомпанія CNBC з посиланням на статистичні дані Adobe Analytics, інформує УНН.

Ці відомості відображають ситуацію з покупок в 80% найбільших американських інтернет-магазинів, в тому числі на таких майданчиках, як Amazon і Walmart. В Adobe Analytics звернули увагу на те, що в цьому році 33,5% (або близько 2 млрд доларів) від всієї виручки інтернет-магазинів було отримано в результаті покупок з мобільних пристроїв, що на 4,4% вище показника минулого року.

“Ритейлери виконали велику роботу, щоб використання їхніх (додатків і веб-сайтів) було більш зручним для клієнтів, в результаті майже на 10% більше користувачів було залучено на розпродажі в „чорну п’ятницю“ в цьому році, ніж в минулому”, — розповів представник Adobe Тейлор Шрайнер. При цьому наголошується, що дані показники відображають тільки ситуацію з онлайн-покупками, тоді як дані з виручки магазинів, які громадяни відвідували особисто, будуть опубліковані пізніше.

П’ятниця після Дня подяки традиційно знаменує початок сезону передріздвяних розпродажів. Термін “чорна п’ятниця” вперше був використаний при описі біржової паніки 1869 року, а в його сучасному значенні його почали використовувати в 1950-х роках для опису автомобільних заторів, що виникали в цей день біля торгових центрів. У листопаді 1975 року газета The New York Times використала термін “чорна п’ятниця” для позначення дня року, коли потік транспорту в місті найбільш інтенсивний, а в торгових центрах — найбільше число покупців.

Як повідомляв УНН, продажі на “чорну п’ятницю” в США виростуть на 5,1% в порівнянні з 2017 роком, а у період до понеділка перевищить 60 млрд доларів.

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