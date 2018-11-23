Перші дні передріздвяних продажів в США складатимуть 60 млрд доларів - Bloomberg

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Продажі на “чорну п’ятницю” в США виростуть на 5,1% в порівнянні з 2017 роком, а у період до понеділка перевищить 60 млрд доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg, яке ссилається на доповідь аналітичного центру Customer Growth Partners.

“Холодна погода, що встановилася в США, не привела до відтоку покупців з торгових центрів”, — повідомив голова аналітичного центру Крейг Джонсон для видання Bloomberg.

За його словами, перші дані про обсяги продажів у п’ятницю “повністю відповідають прогнозам”.

Як зазначає телекомпанія ABC із посиланням на оцінки експертів з інтернет-торгівлі Джона Копленда, тільки протягом п’ятниці обсяг інтернет-торгівлі досягне 3,7 млрд доларів, тобто перевищить показники відповідного періоду минулого року майже на 30%.

Загалом, за період передріздвяних розпродажів — з “чорної п’ятниці” в кінці листопада і до Різдва в грудні — продажів товарів, за оцінкою Національної федерації роздрібної торгівлі США може сягнути понад 720 млрд доларів, тобто на 4,8% перевищити показник минулого року.

Як повідомляв УНН, сьогодні у світі та Україні відзначали традиційний день гонитви за знижками, який у 60-ті роки минулого сторіччя охрестили “чорною п’ятницею”. Традиційно, знижки “чорної п’ятниці” тривають до “кіберпонеділку”, тобто чотири дні — безпосередньо п’ятницю, суботу, неділю і понеділок. В Україні акції та розпродажі діють від одного дня до двох тижнів.

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