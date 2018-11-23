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Первые дни предрождественских продаж в США составят 60 млрд долларов - Bloomberg

Первые дни предрождественских продаж в США составят 60 млрд долларов - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 9200 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Продажи на “черную пятницу” в США вырастут на 5,1% по сравнению с 2017 годом, а в период до понедельника превысят 60 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg, которое ссилается на доклад аналитического центра Customer Growth Partners.

“Холодная погода, установившаяся в США, не привела к оттоку покупателей из торговых центров”, — сообщил глава аналитического центра Крейг Джонсон для издания Bloomberg.

По его словам, первые данные об объемах продаж в пятницу “полностью соответствуют прогнозам”.

Как отмечает телекомпания ABC со ссылкой на оценки эксперта по интернет-торговле Джона Копленда, только в течение пятницы объем интернет-торговли достигнет 3,7 млрд долларов, то есть превысит показатели соответствующего периода прошлого года почти на 30%.

В общем, за период предрождественских распродаж — с “черной пятницы” в конце ноября и до Рождества в декабре — продажи товаров, по оценке Национальной федерации розничной торговли США может превысить 720 млрд долларов, то есть на 4,8% превысит показатель прошлого года.

Как сообщал УНН, сегодня в мире и Украине отмечали традиционный день погони за скидками, который в 60-е годы прошлого столетия окрестили “черной пятницей”. Традиционно скидки “черной пятницы” продолжаются до “киберпонедельника”, то есть четыре дня — непосредственно пятницу, субботу, воскресенье и понедельник. В Украине акции и распродажи действуют от одного дня до двух недель.

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