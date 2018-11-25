Американцы потратили 6,2 млрд долларов в интернет-магазинах в "черную пятницу"

Эти сведения отражают ситуацию по покупкам в 80% крупнейших американских интернет-магазинах, в том числе на таких площадках, как Amazon и Walmart. В Adobe Analytics обратили внимание на то, что в этом году 33,5% (или около 2 млрд долларов) от всей выручки интернет-магазинов было получено в результате покупок с мобильных устройств, что на 4,4% выше показателя прошлого года.

“Ретейлеры проделали большую работу, чтобы использование их (приложений и веб-сайтов) было более удобным для клиентов, в итоге почти на 10% больше пользователей было привлечено на распродажи в „черную пятницу“ в этом году, нежели в прошлом”, — рассказал представитель Adobe Тэйлор Шрайнер. При этом отмечается, что данные показатели отражают только ситуацию с онлайн-покупками, тогда как данные по выручке магазинов, которые граждане посещали лично, будут опубликованы позднее.

Пятница после Дня благодарения традиционно знаменует начало сезона предрождественских распродаж. Термин “черная пятница” впервые был использован при описании биржевой паники 1869 года, а в его современном значении его начали использовать в 1950-х годах для описания автомобильных пробок, возникавших в этот день у торговых центров. В ноябре 1975 года газета The New York Times использовала термин “черная пятница” для обозначения дня года, когда поток транспорта в городе наиболее интенсивен, а в торговых центрах — наибольшее число покупателей.

Как сообщал УНН, продажи на “черную пятницу” в США вырастут на 5,1% по сравнению с 2017 годом, а в период до понедельника превысит 60 млрд долларов.