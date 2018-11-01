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Американці створили незвичайний винний гаджет

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Американський бренд Urban Outfitters розробив тримач для винних келихів. За його допомогою можна поєднувати прийняття ванни з розпиванням вина, передає УНН з посиланням на bustle.com.

Винний гаджет отримав назву Sipski Shower Wine Glass Holder. Він кріпиться до вертикальної поверхні, і його вартість становить 15 доларів.

Ще одна новинка від Urban Outfitters - так зване "винне мило" з екстрактом листя розмарину. Продукт зроблений на основі натурального вина, і його можна придбати за 7,9 дол.

"Оскільки вино багате вітамінами, мінералами, антиоксидантами і амінокислотами, це мило є чудовим засобом догляду для вашої шкіри", - пишуть творці продукту.

Як раніше повідомляв УНН, українське вино "Коктебель" отримало світове визнання.

Також нагадаємо, за даними дослідження французьких вчених, вино корисно пити жінкам.

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