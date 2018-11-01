Американцы создали необычный винный гаджет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Американский бренд Urban Outfitters разработал держатель для винных бокалов. С его помощью можно совмещать принятие ванной с распитием вина, передает УНН со ссылкой на bustle.com.
Винный гаджет получил название Sipski Shower Wine Glass Holder. Он крепится к вертикальной поверхности, и его стоимость составляет 15 долларов.
Еще одна новинка от Urban Outfitters – так называемое "винное мыло" с экстрактом листьев розмарина. Продукт сделан на основе натурального вина, и его можно приобрести за 7,9 дол.
"Поскольку вино богато витаминами, минералами, антиоксидантами и аминокислотами, данное мыло является отличным уходовым средством для вашей кожи", - пишут создатели продукта.
Как ранее сообщал УНН, украинское вино "Коктебель" получило мировое признание.
Также напомним, по данным исследования французских ученых, вино полезно пить женщинам.