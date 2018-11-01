Американцы создали необычный винный гаджет

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108201 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116081 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154419 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147788 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138068 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128980 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173625 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118136 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Американцы создали необычный винный гаджет

Киев  •  УНН

 • 9426 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Американский бренд Urban Outfitters разработал держатель для винных бокалов. С его помощью можно совмещать принятие ванной с распитием вина, передает УНН со ссылкой на bustle.com.

Винный гаджет получил название Sipski Shower Wine Glass Holder. Он крепится к вертикальной поверхности, и его стоимость составляет 15 долларов.

Еще одна новинка от Urban Outfitters – так называемое "винное мыло" с экстрактом листьев розмарина. Продукт сделан на основе натурального вина, и его можно приобрести за 7,9 дол.

"Поскольку вино богато витаминами, минералами, антиоксидантами и аминокислотами, данное мыло является отличным уходовым средством для вашей кожи", - пишут создатели продукта.

Как ранее сообщал УНН, украинское вино "Коктебель" получило мировое признание.

Также напомним, по данным исследования французских ученых, вино полезно пить женщинам.

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