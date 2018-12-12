Американці назвали найпопулярніші точки продажу вина
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Жителі США вважають за краще купувати вино в продуктових магазинах. Про це свідчать дані статистичного опитування, опубліковані на порталі Statista, передає УНН.
Так, протягом останніх 3 місяців 56,8% американців, у віці від 18 до 29 років, купували вино в продуктовому магазині.
Поряд з цим, усього 25,6% жителів США купували вино у нічному клубі або барі, 17,6% - у мінімаркет.
Статистичні дані свідчать про те, що американці вважають за краще пити вино будинку.
"В середньому кожен американець витрачає близько 110 дол. На рік на вино, яке він розпиває будинку, в порівнянні з 36 дол., Що залишають за вино в ресторані", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, як писав УНН, в Україні зростає споживання вина вітчизняного виробництва.
Також, наша країна нарощує обсяги експорту вина в країни ЄС.
Уточнимо, що згідно з опитуванням "Коктебель" від компанії Beverage Trading Company, українці віддають перевагу напівсолодкому вину над сухим.
У Європі ж все навпаки: сухе вино користується найбільшою популярністю серед споживачів.