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Американцы назвали самые популярные точки продажи вина

Киев • УНН

 • 7689 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Жители США предпочитают покупать вино в продуктовых магазинах. Об этом свидетельствуют данные статистического опроса, опубликованные на портале Statista, передает УНН.

Американцы назвали самые популярные точки продажи вина

Так, в течении последних 3 месяцев 56,8% американцев, в возрасте от 18 до 29 лет, покупали вино в продуктовом магазине.

Наряду с этим, всего 25,6% жителей США покупали вино в ночном клубе или баре, 17,6% - в минимаркете.

Статистические данные свидетельствуют о том, что американцы предпочитают пить вино дома.

"В среднем каждый американец тратит около 110 дол. в год на вино, которое он распивает дома, в сравнении с 36 дол., оставляемыми за вино в ресторане", - говорится в сообщении.

Напомним, как писал УНН, в Украине растет потребление вина отечественного производства.

Также, наша страна наращивает объёмы экспорта вина в страны ЕС.

Уточним, что согласно опросу "Коктебель" от компании Beverage Trading Company, украинцы больше предпочитают полусладкое вино, чем сухое.

В Европе же все наоборот: сухое вино пользуется самой большой популярностью среди потребителей.

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