Американцы назвали самые популярные точки продажи вина
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Жители США предпочитают покупать вино в продуктовых магазинах. Об этом свидетельствуют данные статистического опроса, опубликованные на портале Statista, передает УНН.
Так, в течении последних 3 месяцев 56,8% американцев, в возрасте от 18 до 29 лет, покупали вино в продуктовом магазине.
Наряду с этим, всего 25,6% жителей США покупали вино в ночном клубе или баре, 17,6% - в минимаркете.
Статистические данные свидетельствуют о том, что американцы предпочитают пить вино дома.
"В среднем каждый американец тратит около 110 дол. в год на вино, которое он распивает дома, в сравнении с 36 дол., оставляемыми за вино в ресторане", - говорится в сообщении.
Напомним, как писал УНН, в Украине растет потребление вина отечественного производства.
Также, наша страна наращивает объёмы экспорта вина в страны ЕС.
Уточним, что согласно опросу "Коктебель" от компании Beverage Trading Company, украинцы больше предпочитают полусладкое вино, чем сухое.
В Европе же все наоборот: сухое вино пользуется самой большой популярностью среди потребителей.